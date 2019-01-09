Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç'tan, Rektör Şahin'e Ziyaret

Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklmada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Karakoç'a bilgiler verdiği aktarıldı.



Rktör Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtilen açıklamada, Karakoç'a teşekkür ettiği kaydedildi.

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