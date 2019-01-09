Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç'tan, Rektör Şahin'e Ziyaret

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç'tan, Rektör Şahin'e Ziyaret

55 dakika önce

Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç'tan, Rektör Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklmada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Karakoç'a bilgiler verdiği aktarıldı.

Rktör Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtilen açıklamada, Karakoç'a teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Rektör, Güncel
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