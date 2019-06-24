Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'tan veda ziyareti
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Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'tan veda ziyareti

2 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Manisa'ın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'tan veda ziyareti, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Manisa'ın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Akbıyık, kentte yaptığı hizmetlerden dolayı Balık'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarı diledi.
Ziyarette, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:49 Kaynak: AA
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