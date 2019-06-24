Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'tan veda ziyareti
2 saat önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Manisa'ın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Manisa
'ın Salihli
ilçesine atanan Hakkari
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Akbıyık, kentte yaptığı hizmetlerden dolayı Balık'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarı diledi.
Ziyarette, Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutan Vekili Piyade
Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hazır bulundu.
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