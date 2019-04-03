Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Başkan Arı'ya Başarılar Diledi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Arı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e teşekkür etti. Arı, belediye hizmetlerinin her bir hemşerisine eşit ve hakça ulaştırılacağını dile getirdi. - NEVŞEHİR

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