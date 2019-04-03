Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Başkan Arı'ya Başarılar Diledi

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Başkan Arı'ya Başarılar Diledi

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Başkan Arı'ya Başarılar Diledi, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Arı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e teşekkür etti. Arı, belediye hizmetlerinin her bir hemşerisine eşit ve hakça ulaştırılacağını dile getirdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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