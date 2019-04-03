Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Başkan Arı'ya Başarılar Diledi
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Arı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e teşekkür etti. Arı, belediye hizmetlerinin her bir hemşerisine eşit ve hakça ulaştırılacağını dile getirdi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:06 Kaynak: İHA
Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak