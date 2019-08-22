Cumhuriyet Başsavcısı Selam Eskiler görevine başladı
1 saat önce
Dinar Adliyesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Selman Eskiler, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Dinar Adliyesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Selman Eskiler, görevine başladı.
Şanlıurfa Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı iken, hakimler ve savcılar kurulu birinci dairesinin kararnamesi ile Dinar Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selman Eskiler çalışmaya başladı.
Dinar'ı çok şirin ve güzel bir ilçe olarak gördüğünü belirten Eskiler, önceki dönemlerde Isparta'da çalıştığını ve bölgeyi bildiğini söyledi.
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