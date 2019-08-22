Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Selam Eskiler görevine başladı
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Cumhuriyet Başsavcısı Selam Eskiler görevine başladı

1 saat önce

Dinar Adliyesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Selman Eskiler, görevine başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Selam Eskiler görevine başladı, System.String[]

Dinar Adliyesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Selman Eskiler, görevine başladı.

Şanlıurfa Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı iken, hakimler ve savcılar kurulu birinci dairesinin kararnamesi ile Dinar Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selman Eskiler çalışmaya başladı.

Dinar'ı çok şirin ve güzel bir ilçe olarak gördüğünü belirten Eskiler, önceki dönemlerde Isparta'da çalıştığını ve bölgeyi bildiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 Kaynak: AA
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