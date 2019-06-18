Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den Rektör Coşkun'a veda ziyareti
1 saat önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Mersin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Mersin Tarsus
Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, Rektör
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
'a veda ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 2 yıldır Bayburt
Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Tiryaki, görev süresince karşılıklı işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirttiği Rektör Coşkun'a teşekkür etti. Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tiryaki'ye yeni görev yerinde başarılar diledi. - BAYBURT
Son dakika! Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
Ortak canlı yayının geç başlama nedeni belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu