Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den Rektör Coşkun'a veda ziyareti
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Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den Rektör Coşkun'a veda ziyareti

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Mersin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den Rektör Coşkun'a veda ziyareti, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Mersin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Tiryaki, görev süresince karşılıklı işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirttiği Rektör Coşkun'a teşekkür etti. Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tiryaki'ye yeni görev yerinde başarılar diledi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Başsavcı, Selçuk Coşkun, Rektör, Güncel
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