Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül: "Terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruyoruz"
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Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül: "Terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruyoruz"

1 saat önce

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Patlama otobüsünün geçişi sırasında

Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Patlama otobüsünün geçişi sırasında

Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül: Terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruyoruz

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:09 Kaynak: AA
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Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı
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