Son Dakika Haberleri: - Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı
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- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı

1 saat önce

- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldıİSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek olan askeri törenin provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek olan askeri törenin provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönemi kapsamında düzenlenecek olan törenin provası Vatan Caddesi'nde gerçekleştirildi. Törende halk oyunlar grubu gösterilerini düzenledikten sonra, bando eşliğinde yürüyüşe başlandı. Tören provasına askeri personelin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı çok sayıda personel katıldı. Provaya ayrıca, at ve kangal köpekleri de katıldı.

- Cumhuriyet Bayramı askeri tören provası yapıldı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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