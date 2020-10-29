Cumhuriyet Bayramı Belçika'da Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı Belçika'da Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı

29.10.2020 19:47
Cumhuriyet Bayramı Belçika'da Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler dikkate alınarak kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler dikkate alınarak kutlandı.

Salgının yaygın şekilde devam ettiği Belçika'da Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu sağlığı tedbirlerine uyularak bir dizi etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her sene yüzlerce davetliyle düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı törenimizi bu sene salgın nedeniyle yapamadık ancak yine de Belçika'daki misyonlarımızdan ve Belçika Dışişleri Bakanlığından sınırlı bir katılımla kısa ve küçük bir sembolik tören düzenleyerek 97. yaşımızı kutladık." dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri şükran ve rahmetle andıklarını belirten Büyükelçi Ulusoy, Belçika'daki Türk vatandaşlarına ve soydaşlara da Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırladıkları videolarla sosyal medyadan ulaştıklarını ifade etti.

Ulusoy, gün içinde Türk ve Belçika bayraklarıyla sembolik bir konvoy yaparak şehirde dolaştıklarını, ayrıca, akşam da vatandaş ve soydaşların dernek temsilcilerinin de katılımıyla videokonferans yöntemiyle sohbet toplantısı yaptıklarını aktardı.

Ulusoy, bu toplantıda Cumhuriyetin anlam ve önemiyle gelecekte Belçika'da birlikte yaşama kültürünü daha da ileri götürmek için neler yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Belçika, Türkiye, ulusoy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı Belçika'da Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı - Son Dakika

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