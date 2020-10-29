Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi

29.10.2020 16:15

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi

TRABZON - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle Beşikdüzü ilçesinde dolgu alanında oluşturulan hipodromda rahvan at yarışları düzenlendi. Bu yıl 3. kez düzenlenen at yarışlarına çevre illerden de 40 at katılırken, yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. 4 kategoride düzenlenen yarışlara vatandaşlar ilgi gösterirken, kıyasıya geçen yarışlarda başarı elde eden at sahipleri kupayla ödüllendirildi.

Trabzon Rahvan Atlı Spor Kulübü 2. Başkanı Seçkin Uzun, yarışlara Samsun, Rize, Gümüşhane, Kastamonu ve Urfa'dan atların katıldığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beşikdüzü ilçemize güzel bir etkinlik katmak istedik. Daha önce arkadaşlarımızla birlikte ilimiz dışında yapılan at yarışlarına gidiyorduk, bu tür organizasyonlar neden Trabzon'da olmasın dedik. Neden güzel Beşikdüzü ilçemizde olmasın dedik. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza söyledik. Bürokratlara, Beşikdüzü'nün ileri gelen insanlarına söyledik. Burada da boş bir sahamız var. Orayı kullanabilirsiniz dediler. Bizde kendi çabalarımızla, belediyemiz, kaymakam beyin yardımlarıyla, arkadaşlarımızın desteğiyle beraber böyle bir saha yaptık. Trabzon'da bu yönde bir ilki başardık. Ünye'de, Samsun'da, Terme'de var Trabzon'da, Giresun'da, Rize'de yok. Biz de bunu bir ilk olarak başlattık. İnşallah diğer siyasi liderlerimiz, herkes bu tür etkinliklerde bize destek verirler. İnşallah bu sporu devam ettirmek istiyoruz. Bunu çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. 29 Ekim'lerimiz bu atların sayesinde kazanıldı. Biz bunu daha da ileri getirmek istiyoruz. Şu an 35-40 at yarışlara katılıyor. Samsun, Rize, Gümüşhane, Kastamonu, Urfa'dan gelenler var. Bu bir spor, biz bu sporu geliştirmek istiyoruz. Büyüklerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Bu yarışları üçüncü kez yapıyoruz. Geçen yıl 19 Mayıs'ta yaptık. Bayramlara getiriyoruz. Hem ilçemizi tanıtmak amaçlı hem de at sevgisini çocuklara sevdirmek" dedi.

Yarışları izleyen Engin Büyükkaralı, ilk defa at yarışı izlediğini vurgulayarak, "İlçemizde böyle bir aktivite olması güzel, daha çok teşvik olmalı. Televizyondaki gibi değil, biz dört nala koşsun istiyoruz. Yine de güzel, çok iyi" şeklinde konuştu.

İlçe sakinlerinden Muzaffer Faiz ise, at yarışlarının çok zevkli olduğunu dile getirerek, "Atalarımızdan kalma bir spor. Babamın atı vardı, küçükken ata binmiştim. Daha önce Erzurum'da cirit oyunlarını izlemiştim. At sevimli hayvan" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Beşikdüzü, 29 Ekim, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi - Son Dakika

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