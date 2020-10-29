Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı

29.10.2020 14:25
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı, System.String[]

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Pandemi dolayısıyla tebrikleri Atatürk anıtının önünde kabul eden Vali Gürel, törende yaptığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tutuşturduğu bağımsızlık meşalesinin bu eşsiz vatan topraklarında en güzel anlamı ile hayat bulan Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Millet olarak, devlet olarak yine önemli bir süreçten geçildiğini belirten Gürel, "Ancak çok şükür büyük ve güçlü Türkiye'miz her alanda ki gücü birliği ve dirliği sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri ile "Ülkemiz yeni küresel ve bölgesel arayışların güçlü siyasi ve ekonomik yapısı ile güçlenen yıldızı" konumundadır. Bizleri birçok ülkeye yaptıkları gibi kendi denizlerimizde olta sallayamaz getirme emelleri yerle bir olan güçler elbette yerli sondaj gemilerimizden yükselen petrol ve doğalgaz müjdelerinden milli silahlarımızdan gemilerimizden helikopterlerimizden denizaltılarımızdan teknoloji üslerimizden demir çelikten tekstile kadar her alandaki dev işletmelerimizden ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin istidatından elbette ve muhakkak rahatsızlık duyacaklar ve bunu yüksek sesle dillendireceklerdir" dedi.

"Bugün yine milletimiz Çanakkale'de Sakarya'da Dumlupınar'da ve İstiklal Harbinde verdiği mücadelenin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle vermektedir" diyen Gürel şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz bugünde gücünü hürriyet ve bağımsızlık aşkından vatan ve bayrak sevgisinden ve bizi biz yapan değerler manzumesinden almaktadır. Büyük ve güçlü Türkiyemizin ekonomi sağlık eğitim bilim kültür ve dahi her alandaki bu hızlı büyüme ve gelişmesi ve Atamızın hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesini ötesine ulaşana kadar devam edecektir. Tarihin her döneminde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti asil ve kararlı duruşu ile dünya durdukça insanlığa ilelebet barış huzur güven ve umut olmaya devam edecektir."

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, şarkılar söylendi ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Jimnastik ve tekvando gösterilerinin ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Gürel tarafından verildi.

Karabük Kent Meydanı'ndaki etkinliklerin ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri Ankara Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüse binerek marşlar eşliğinde şehir turu attı.

Törene Vali Gürel'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bağımsızlık, Karabük, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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