Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3)
32 dakika önce
Kortej yürüyüşü Korteji izleyen vatandaşlar Atatürk posteri Araçların geçişi Korteje katılan asker, polislerin geçişi Yabancı öğrenciler Milli sporcular Vatandaşların geçişte çiçek atmaları Ulus meydanı Meydanda toplanan kalabalık Geçişin yapılması Eski Meclisin önünden geçilmesi ANKARA -...
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:54 Kaynak: AA
Kortej yürüyüşü
Korteji izleyen vatandaşlar
Atatürk posteri
Araçların geçişi
Korteje katılan asker, polislerin geçişi
Yabancı öğrenciler
Milli sporcular
Vatandaşların geçişte çiçek atmaları
Ulus meydanı
Meydanda toplanan kalabalık
Geçişin yapılması
Eski Meclisin önünden geçilmesi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi. (3)
İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı CHP teşkilatı, Nevşehir Valiliği'nin yasakladığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı