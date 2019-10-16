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Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı

1 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılması gereken etkinliklerin ele alındığı toplantıda değerlendirmede bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bu yıl 96'ıncı yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramının Tosya'da her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde ve coşkuyla kutlanmasını arzu ediyoruz. Bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak 28 Ekim akşamı halkımızın, ilçe protokolünün, öğrencilerimizin ve esnafımızın da katılacağı bir fener alayı korteji düzenleyeceğiz. Doğramacı Tesislerinin park alanında toplanacak kortej, Türk Bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyecek ve burada Tosya Ahi Yaren Mehter Ekibimizin gösterisiyle etkinlik sona erecek. Cumhuriyet'i birlik içinde coşku ile kutlamak, değerlerimize sahip çıkmak, geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizde milli bilinç oluşturmak ve Barış Pınarı Harekatı'nı icra etmekte olan Ordumuza ve Mehmetçiğimize moral olmak ve desteğimizi haykırmak amacıyla icra edeceğimiz bu fener alayı yürüyüşüne tüm halkımız davetlidir. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın da 28 Ekim'den itibaren iş yerlerine ve konutlarına Türk Bayrağımızı asmaları konusunda azami hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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