Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi
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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

1 saat önce

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdiZONGULDAK - Devrek ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında İmam Erkek Lisesi öğrencisi C.C.M.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

ZONGULDAK - Devrek ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında İmam Erkek Lisesi öğrencisi C.C.M. adlı öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi. Öğretmenlerin müdahale ettiği öğrenci olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Devrek, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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