CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASINDA KONVOYDA PATİNAJ YAPIP CAMLARDAN SARKTILAR - Son Dakika

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASINDA KONVOYDA PATİNAJ YAPIP CAMLARDAN SARKTILAR
30.10.2020 13:28
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye
'de coşkuyla kutlandı. Beşiktaş
'ta akşam saat 21: 30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde kutlamalara katılan bir grup araçlarıyla konvoy yaptı, trafik kilitlendi. Patinaj çekip ortalığı dumana kaplayan ve camlardan sarkan kişiler trafiği tehlikeye düşürdü. Beşiktaş Sahil yolu boyunca bu şekilde ilerleyen grup tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.
Görüntü dökümü:
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-Çırağan Caddesi -Patinaj çekenler -Ortalığı duman kaplaması -Camlardan sarkanlar -Sahil yolu -Grubun ilerleyişi -Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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