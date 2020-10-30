CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASINDA KONVOYDA PATİNAJ YAPIP CAMLARDAN SARKTILAR - Son Dakika

-Çırağan Caddesi -Patinaj çekenler -Ortalığı duman kaplaması -Camlardan sarkanlar -Sahil yolu -Grubun ilerleyişi -Genel ve detay görüntüler

Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak

Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak

Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti

Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı