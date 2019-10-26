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Cumhuriyet Bayramı'na doğru

38 dakika önce

Seydişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenledi.

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Seydişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Seydişehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvası Ilıca Ticaret Meslek Lisesi'nde yapıldı.


Turnuvaya ilk, orta, lisede okuyan Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip öğrenciler katıldı.


Kaymakam Aydın Erdoğan konuşmasında turnuvalarda önemli olanın sportmence mücadele etmek olduğunu belirterek, turnuvaya katılan sporcu, çalıştırıcı ve velilere teşekkür etti.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Seydişehir, Ilıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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