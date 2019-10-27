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Cumhuriyet Bayramı'na doğru

59 dakika önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güzeloğlu mesajında Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvetin milletin kendisi olduğunu, istiklal mücadelesindeki başarının ise birlik ve beraberliğe dayandığını belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ve güçlü diplomasisi ile yarınlara umutla yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günün yıl dönümünde, Diyarbakırlı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, cumhuriyetimizi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

29 ekim cumhuriyet bayramı, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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