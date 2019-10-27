Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolaylısıyla koşu ve yürüyüş düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Atletizm Kulübü tarafından Seyhan Nehri kenarındaki Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkurunda 10 kilometrelik koşu ve 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi

Sabahı erken saatlerinden itibaren parkura gelen kadın, erkek ve çocuklar, ısınma hareketleriyle koşuya hazırlandı.

Saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından işaret verilmesiyle 242 katılımcı koşuya başladı.

Koşuda erkeklerde Koray Het, Hasan Sarı, Yusuf Atakan, kadınlarda Sezer Esirgen, Nursel Karataş, Esra Yaman ilk üç sırayı paylaştı.

Dereceye giren sporculara kupa ve hediye çeki verilen etkinlikte 70 kişi de yürüdü.

Kulüp Başkanı Necmi Tadır, bu tür koşuları her Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediklerini, bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.