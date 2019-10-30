Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Bayramı'nda Aydınlılar Buray ile coştu
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı'nda Aydınlılar Buray ile coştu

Cumhuriyet Bayramı'nda Aydınlılar Buray ile coştu

18 dakika önce

Sevilen sanatçı Buray, Cumhuriyet'in 96. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Aydınlılarla kutladı.

Cumhuriyet Bayramı'nda Aydınlılar Buray ile coştu, System.String[]

Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde, Atatürk baskılı tişörtüyle sahneye çıkan Buray, "Bize sunulan bu güzel Cumhuriyet'in değerini bilip, onu koruyup kollayıp umarım torunlarımızın torunlarına emanet ederiz" diyerek bayram coşkusunu sevenleriyle paylaştı.

Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını 50 bin kişi eşliğinde seslendiren Buray, bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.

Mustafa Kemal Atatürk, Buray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:56 Kaynak: Bültenler
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