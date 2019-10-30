Cumhuriyet Bayramı'nda Aydınlılar Buray ile coştu
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Sevilen sanatçı Buray, Cumhuriyet'in 96. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Aydınlılarla kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:56 Kaynak: Bültenler
Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde, Atatürk baskılı tişörtüyle sahneye çıkan Buray, "Bize sunulan bu güzel Cumhuriyet'in değerini bilip, onu koruyup kollayıp umarım torunlarımızın torunlarına emanet ederiz" diyerek bayram coşkusunu sevenleriyle paylaştı.
Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını 50 bin kişi eşliğinde seslendiren Buray, bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.
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