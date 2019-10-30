Cumhuriyet Bayramı'nda köylerine 5 metrelik bayrak astılar

Köylüler Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı düzenledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle köye 13 metre yüksekliğinde dikilen direğe 5 metre boyunda Türk Bayrağı çekildi, fener alayı düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde yaşayanlar Cumhuriyet Bayramı için ilk kez kutlama töreni düzenledi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan törende köyün en yüksek tepesine dikilen 13 metrelik direğe 5 metre boyundaki Türk Bayrağı çekildi. Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesi sırasında duygusal anlar yaşayan köylüler meşale yakıp türküler ve marşlar söyledi. Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman köylerinde ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldığını belirterek yoğun ilgiye teşekkür etti. Törende köy sakinlerinde Kerem aydemir Arif Nihat Asyalı'nın "Bayrak" isimli şiirini okudu. Dev Türk Bayrağı'nı ellerinde taşıyan köy sakinleri gaz lambaları, el feneri ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı. Köy sakinleri yaklaşık 2 kilometrelik fener alayı yürüyüşünün ardından Hasbeyler Köyü Muhtarlığı yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Hasbeyler Köyü'nün en yüksek tepesine Türk Bayrağı asmanın çocukluk hayali olduğunu, köye muhtar seçilmesinin ardından fikrini açtığı gençlerin de destek vermesi ile bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Muhtar Hasan Duman, düzenledikleri etkinliğe katılan 7'den 70'e herkese teşekkür etti. Duman yaptığı açıklamada "Çocukluğumda köyümüzün en güzel yerine büyük bir Türk Bayrağı dikme hayalim vardı. Aynı zamanda Cumhuriyet coşkusunu köylümüzle birlikte yaşamak ve yaşatmaktı. Bu çok önemli bir zaman denk geldi. Ordumuzun Suriye'de terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyon çok önemliydi. Milli birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde görüşler, fikirler, düşünceler ayrı olabilir. Ama biz memleketimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız ve dinimiz söz konusu olduğu zaman hiçbir görüş ayrılığını kendimizde tutmayız ve millet olarak top yekün oluruz. Türk Bayrağımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda diktik, fener alayını gerçekleştirip muhtarlığımızın açılışını yaptık. Ben bu fikrimi genç arkadaşlarıma açtığımda bu hayalin sadece benim olmadığı kanaatine vardım. Bu fikrin herkesin fikri olduğunu görünce bunu gerçekleştirmek için daha çok aşkla ve şevkle çalıştık. Yolda gören ninelerimiz, teyzelerimiz ağlayarak boynuma sarıldılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.

Hasbeyler Köyü'nde ki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri havai fişek gösterileri ile son buldu.