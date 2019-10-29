Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet bayramında boğazda görsel şölen havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Cumhuriyet bayramında boğazda görsel şölen havadan görüntülendi

Cumhuriyet bayramında boğazda görsel şölen havadan görüntülendi

1 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu. Dakikalarca süren gösteri boğazın birçok yerinden izlendi.

Üsküdar'da düzenlenen havai fişek gösterisi saat 21.00 sıralarında başladı. Birbiri ardından renk renk havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kilometrelerce bile uzaktan görülebilen havai fişek gösterisine İstanbul Boğazı'nın kenarına toplanan İstanbullular da ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen birçok sürücü de otomobillerini durdurarak dakikalarca görsel şöleni izledi.

Cumhuriyet bayramında boğazda görsel şölen havadan görüntülendi

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:25 Kaynak: DHA
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