Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet bayramında ziyarete açılan fırkateyne yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Cumhuriyet bayramında ziyarete açılan fırkateyne yoğun ilgi

Cumhuriyet bayramında ziyarete açılan fırkateyne yoğun ilgi

1 saat önce

Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan T.C.G. Salihreis Fırkateyni yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet bayramında ziyarete açılan fırkateyne yoğun ilgi, System.String[]

Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan T.C.G. Salihreis Fırkateyni yoğun ilgi gördü. Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirleyen fırkateyni görmek isteyen vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı. Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirleyen T.G.C. Salihreis Fırkateynini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş iskele meydanında metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın iskelesinden 50'şer kişilik gruplar halinde tekneyle fırkateyne götürülen vatandaşlar, gemide görevli personelce bilgilendirildi. Ziyaretçiler görevliler eşliğinde gemiyi gezme fırsatı buldu.

Fırkateyni görmek için ailesiyle kuyrukta bekleyen Ayşe Binici, 29 Ekim'i bu etkinlikle değerlendirmek istediğini belirterek Savaş gemisi görmeye geldik, fırkateyn varmış. Bu yılki 29 Ekim'i çok dolu yaşadığımızı düşünüyoruz. Kızım da, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve milliyetçi olarak yetişiyor. Çok mutluyuz... diye konuştu.

Kuyrukta yaklaşık 2 saattir beklediğini ifade eden Mehmet Ceyhan ise, Askeri gemiyi merak ediyoruz, o yüzden geldik. Girip giremeyeceğimiz belli değil. O yüzden bekliyoruz dedi.

Hüseyin Çolakoğlu, askerliğini hücumbotta yaptığı için fırkateyni merakla gezdiğini söyledi. Teknolojinin kendi dönemine göre çok gelişmiş olduğunu belirten Çolakoğlu şunları söyledi

Donanmamızla gurur duyuyorum. Çok etkili bir gemi, görevlerinde başarılar diliyorum. Gemi hakikaten çok etkili, vurucu gücü de çok güzel. Cumhuriyetimiz bütün milletimize kutlu olsun. Cenab-ı Hak, bu milletin, bu ecdadın burnunu yere sürttürmesin.

Nazlıcan Sıdar, Deniz Harp Okulunda okumak istediği için fırkateyni gezmenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade ederek Bir subay adayı olarak düşünüyorum kendimi. Çok mutlu oldum. Böyle görmem gayet güzeldi. Deniz hakkında da milletimizi bilgilendirdiler aynı zamanda. İlerleyen zamanlarda kendi milli gemilerimizi ve uçaklarımızı yapabileceğimizi söylediler. Umutlandık açıkçası. Cumhuriyet gibi bir nimete sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu milletten Atatürk gibi bir insan çıktığı için mutluyum şeklinde konuştu.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Dolmabahçe Sarayı, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:52 Kaynak: DHA
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