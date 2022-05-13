Cumhuriyet Bulvarında 5 bin kitabı 5 dakikada topladılar - Son Dakika
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Cumhuriyet Bulvarında 5 bin kitabı 5 dakikada topladılar

Cumhuriyet Bulvarında 5 bin kitabı 5 dakikada topladılar

13.05.2022 17:58

12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Cumhuriyet Bulvarındaki ağaçlar bir günlüğüne çiçek değil kitap açtı. 5 bin kitap 5 dakikada toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıllık aranın ardından düzenlediği 12. Kocaeli Kitap Fuarı arifesinde, Cumhuriyet Bulvarındaki ağaçlar yine bir günlüğüne çiçek değil, kitap açtı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden işlerine, okuluna giden vatandaşlardan ağaçlara asılan 5 bin adet kitabı 5 dakika içinde topladı. Etkinlikte vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da eşlik etti.

AĞAÇLAR KİTAP AÇTI

Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık zorunlu hasretin ardından kapılarını yarın açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her kitap fuarı arifesinde gerçekleştirdiği kitap toplama etkinliğini bu yılda gerçekleştirdi. 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na dikkat çekmek için geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Bulvarında bulunan çınar ağaçlarına geceden asılan 5 bin kitap asıldı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar ağaçlardan kitap almak için yarıştı. 5 bin kitap 5 dakika içinde ağaçlardan toplandı.

SOPAYLA KİTAP TOPLADILAR

Her türden kitabın ağaçlarda yer aldığı renkli etkinlikte vatandaşlar istedikleri kitabı alabilmek için farklı farklı yöntemler kullandı. Bazıları ağaçlara tırmanırken, bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sopayla kitap düşürmeye çalıştı. Sırt çantasını havaya atan, kitap toplamak için arkadaşlarının omuzuna çıkanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

"2 YILLIK ZORUNLU BİR ARA VERDİK"

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Başkan Büyükakın kitapseverlerle sohbet etti. Başkan Büyükakın, "2019 yılındaki 11. fuarımızın ardından 2 yıllık pandemi arası vermek zorunda kaldık. Allah'a şükür bugün pandemiden kurtulduk. 12. Kocaeli Kitap Fuarımız, 14 Mayıs Cumartesi günü 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açıyor. Fuarımız 9 gün boyunca açık kalacak. Bu yıl fuarımızı Kocaeli Kongre Merkezinde düzenliyoruz. Geride kalan 11 yılda Kocaelili kitap tutkunlarının yoğun ilgisi, fuarımızı etkinlik ve ziyaretçi sayılarında zirveye taşıdı. 2019 yılındaki son fuarımızı 855 bin 815 kişi ziyaret ederek, rekor sayıya ulaştı. 11 yıldaki toplam ziyaretçi sayımız ise 5,5 milyonu bulmuştu" dedi.

"12 KİTAP FUARIMIZA BEKLİYORUZ"

Bu yılki fuarda 673 etkinlik düzenleneceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "12. Kitap Fuarımızda bizleri 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK karşılayacak. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenlenecek. 12. Kocaeli Kitap Fuarının bu yılki Onur Konuğu Nurullah Genç olacak. Bugün adı fuarla beraber anılan, artık bir gelenek haline gelen 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğimizde 2 yılın ardından kitapseverlerle hasret gideriyoruz. Yaptığımız düzenlemeyle kamusal kullanım alanı artan, kısa sürede 7'den 70'e herkesin gözdesi olan Cumhuriyet Bulvarındayız. Bu yıl tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap astık. Okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverlerle birlikte ağaçlardan kitap topladı. Yazarlarımızın, yayıncılarımızın ve kültür adamlarımızın bir araya geleceği 12. Kocaeli Kitap Fuarına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bulvarında 5 bin kitabı 5 dakikada topladılar - Son Dakika


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