Cumhuriyet Caddesi altyapı yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Artvin merkezdeki Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılarak altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, caddede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Elçin, burada yaptığı açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecini fırsata çevirerek şehrin en hareketli caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde altyapının yenilenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Altyapı yenileme faaliyetleri kapsamında Artvin Belediyesi Fen İşleri, Türk Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi arasında eş güdümlü çalışma yürütüldüğünü belirten Elçin, şunları kaydetti:

"Bu projeyle 390 metre uzunluğa sahip Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımları genişleterek yaya trafiğini rahatlatacağız. Yağmur suyu hatları imalatı ile su taşkınları önlenecek. Caddedeki kanalizasyon hatlarında önemli ölçüde yenileme yapılacak. Bunlara ek olarak ilgili şirketlerce caddeye doğalgaz hattı döşenerek elektrik hatları yer altına alınacak. Bu işlemleri tam kapanma sürecinde tamamlamak istiyoruz ki vatandaşlarımız ve esnafımız en az ölçüde etkilensin."

Elçin, çalışmanın tamamlanmasıyla caddenin Artvin'e yakışır güzel bir görüntüye kavuşacağını ifade etti.