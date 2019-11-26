Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Caddesi'nde yeni imar yolu açılıyor
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Cumhuriyet Caddesi'nde yeni imar yolu açılıyor

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde yürütülen yeni imar yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde yeni imar yolu açılıyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde yürütülen yeni imar yolları açma çalışmaları devam ediyor.


Tatvan Belediyesi, ilçede vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yeni SGK binasının yan tarafında yeni imar yolu açılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Belediyemize bağlı ekiplerimiz iş ve çalışma programları kapsamında şehrimizin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de yeni SGK binasının yanında imar planında yer alan yolumuzu açıyoruz. Cumhuriyet Caddesi ve Zirai Donanım Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan yol 85 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bulunuyor. Bunun dışında devam eden çalışmalarımız var. Yağışlar başlayana kadar çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Cumhuriyet Caddesi, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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