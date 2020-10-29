Cumhuriyet coşkusu Büyükşehir Belediyesi ile tüm Mersin'i sardı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro ve konser etkinliklerine katıldı.

Başkan Seçer ilk olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen "Cumhuriyet Şöleni" tiyatro gösterisini Mersinlilerle birlikte izledi. Tiyatro gösteriminin ardından yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar'da düzenlenen Hüseyin Kağıt konserine katılan Seçer, yurttaşlar ile birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliklere, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile çok sayıda Mersinli katıldı. "Cumhuriyet Şöleni" tiyatro gösterisi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bando Takımı, Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu, Halk Oyunları Topluluğu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahnede gösterilerini sergiledi. Gösteride, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümüne ithafen, 97 sanatçı tarafından Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'tan bölümler okundu. Murat Atak rejisörlüğünde, Anıl Aydın'ın orkestra şefliğinde ve Mehmet Yılmaz'ın müzik direktörlüğünde gerçekleştirilen şölen, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gösteride Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de soprano olarak yer aldı. Son olarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan sanatçılar, gösteriyi İzmir Marşı ile sonlandırırken, izleyenler gösteriyi ayakta alkışladı.

Seçer, gösteri sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek verdi. Seçer, "Cumhuriyet; geleceğimiz, aydınlığımız, demokrasi, insan hakları, eşitlik; her şeyi barındırıyor. Cumhuriyet bir erdem rejimi. Her şeyi barındırdığı için, çok ağırlığı olduğu için, çok zenginliği olduğu için, bunu daha ileri götüreceğiz" dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyete çok daha büyük anlam yükleyeceklerini dile getiren Seçer, "Bir musibet bin nasihate bedeldir. Yaşadığımız bir musibet bize ders olmalı. Bundan sonra biz Cumhuriyetçiler, biz vatanseverler, biz demokrasiyi içselleştirenler, biz insan haklarına inananlar, biz modern bir ülkeye, çağdaş bir ülkeye, kalkınmış bir ülkeye, refah toplumuna inananlar, bundan sonraki süreçte yol haritamızı ona göre belirleyeceğiz. Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir akşam yaşattılar bizlere. Yolumuz uzun ama enerjimiz var, inancımız var. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Seçer, tiyatro gösterisinin ardından Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Hüseyin Kağıt konserine katıldı. Konser sonunda konuşan Seçer, 97 yıl önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının çöken bir imparatorluğun küllerinden Cumhuriyeti kurduğunu anımsatarak, "Dünyanın en güçlü milletlerinden, ülkelerinden biri olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev başta gençlerimizin görevi. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere armağan etti. Biz biriz, birliğiz. Bu vatanı seviyoruz. Al bayrağımızı seviyoruz. Atatürkümüzü seviyoruz. Bu ülkenin bütünlüğünden, birliğinden yanayız. Bu ülkede bütün yurttaşlarımızın, devletin bütün imkanlarından eşit şekilde faydalanmasından yanayız. Bize milletimizin yüklediği görev bu. İnşallah bütün dualarımız, bütün azimle çalışmalarımız gelecek günlerimizin bugünlerden çok daha iyi olması içindir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" şeklinde konuştu.

Hüseyin Kağıt da Başkan Seçer'e sanata ve sanatçıya verdiği destekler için teşekkür etti. - MERSİN