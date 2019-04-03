Cumhuriyet Döneminde Ümraniye" Kitabı Yayımlandı

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Ümraniye Atölyesi'nin son çalışması, "Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim" kitabı okuyucuyla buluştu.

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Ümraniye Atölyesi'nin son çalışması, "Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim" kitabı okuyucuyla buluştu.



Şehir Araştırmaları Merkezi bünyesindeki Ümraniye Atölyesi'nin bir ürünü olarak ortaya çıkan kitap, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Yunus Uğur, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Halil İbrahim Düzenli, İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yücesoy ve Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Türkiye Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Serhat Aslaner'in içerisinde yer aldığı bir ekip tarafından kaleme alındı.



Ümraniye Belediyesi tarafından desteklenen kitapta, ilçenin şehirleşme süreci, demografik ve toplumsal yapısı, ekonomik dönüşüm süreçleri ve idari gelişimi ele alınıyor.



"Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim" kitabı, Ümraniye serisinin ikinci kitabı olarak yayımlanırken daha önce "Kuruluştan Cumhuriyet'e Ümraniye Tarihi-I" isimli eser okuyucuyla buluşmuştu.

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