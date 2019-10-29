Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da "Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Engelliler Derneğince gerçekleştirilen etkinlikte, engelliler marşlar eşliğinde dans etti, şiir okudu.

Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca dikilen Cumhuriyet fidanının 96 yıllık köklü bir ağaç haline geldiğini söyledi.

Demirel, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın önemine işaret etti.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da hayatın her alanında engelliler olarak yer almak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.