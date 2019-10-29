Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği
Son Dakika Güncel 'Cumhuriyet Engel Tanımaz' etkinliği

"Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da "Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da "Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Engelliler Derneğince gerçekleştirilen etkinlikte, engelliler marşlar eşliğinde dans etti, şiir okudu.

Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca dikilen Cumhuriyet fidanının 96 yıllık köklü bir ağaç haline geldiğini söyledi.

Demirel, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın önemine işaret etti.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da hayatın her alanında engelliler olarak yer almak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Cumhuriyet Engel Tanımaz etkinliği

Menteşe, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı
Son dakika: Bakan Hulusi Akar "Türkiye SU-35 uçağı alacak" iddialarını yalanladı Pentagon'dan 34 milyar dolarlık anlaşma sonrası Türkiye mesajı: Mükemmel bir tedarikçi İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 00:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]