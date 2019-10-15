Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Futbol Şenliği'nde ter döktüler
Son Dakika Spor Cumhuriyet Futbol Şenliği'nde ter döktüler

Cumhuriyet Futbol Şenliği'nde ter döktüler

55 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde futbol şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Futbol Şenliği'nde ter döktüler, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde futbol şenliği düzenlendi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Bandırma'da faaliyet gösteren Futbol Takımlarının 9-10 Yaş sporcularla katıldığı "Cumhuriyet Bayramı Futbol Şenliği" Sanayi Sentetik Futbol Sahasında düzenlendi. Çocukların büyük heyecan ve mutlulukla oynadığı maçlar çekişmeye sahne oldu. Bandırma Kaymakamlığı adına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen turnuvada, Bandırma Eti Maden İşletmeleri sporculara ikramları ile destek verdi. Ayrıca hakem olarak İlçe Spor Koordinatörleri Şah Abdullah Şahan ile Baybars Özateş görev aldı.


Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül GSK, Bandırma Altınordu, Bandırmagücü GSK, Bandırma Futbol Akademi, Bandırma Kartalgücü, Bandırma Körfez SK ve Sanayispor takımlarının katıldığı turnuvanın kazananı Bandırma 17 Eylül GSK oldu. Dereceye girenlere ödülleri Cumhuriyet Bayramı kutlama programında verilecek. - BALIKESİR

29 ekim cumhuriyet bayramı, Balıkesir, Bandırma, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
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