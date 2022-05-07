Cumhuriyet Gazetesi 98 Yaşında... Alev Coşkun: "Mumcu Ne Diyordu 'Ey Halkım, Unutma Bizi', Şimdi Bu Gazetenin Mutfağında Onu Unutmayan Gençler Var" - Son Dakika

Haber: BERKAY VAROL/Kamera: ÜNAL AYDIN

Cumhuriyet Gazetesi, 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Gazetenin Ankara Temsilciliği'nde düzenlenen kuruluş yıl dönümü töreninde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, "Susturmak istediler, susturamadılar. Kapatmak istediler, kapattılar, daha da filizlenerek çıktı. Bahçesine bomba attılar, yazarlarını tutukladılar. Gazete yılmadı. Onun en önemli yazarları, Uğur Mumcu'ları, Muammer Aksoy'ları, Bahriye Üçok'ları, İlhan Selçuk'ları şehit ettiler. Uğur Mumcu ne diyordu, 'Ey halkım, unutma bizi.' Ama şimdi bu gazetenin mutfağında onu unutmayan yeni gençler var. Atatürk, bunu görseydi çok kıvanç duyardı" dedi.

Yayın hayatına 7 Mayıs 1924 tarihinde başlayan Cumhuriyet Gazetesi, bugün 98'inci yaşını kutluyor. Gazetenin Çankaya'daki Ankara Temsilciliği'nde yapılan törene 10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray; CHP milletvekilleri Murat Emir, Gamze Taşcıer, Utku Çakırözer, Levent Gök, Abdüllatif Şener; eski CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Başkanı Müslim Sarı, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK üyesi İlhan Taşcı, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu, dernek ve sendika temsilcisi, gazeteci ve Cumhuriyet okurları katıldı.

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, etkinliğe katılan konukları karşıladı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Vakıf Başkanvekili Ali Sirmen, Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Balbay, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın'ın da katıldığı 98. yıl töreninde gazetenin Ankara Bürosu'nun yeni binasının da açılışı yapıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, davete katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

"BUGÜN, BU ASIRLIK ÇINARIN 98'İNCİ YILINI KUTLUYORUZ"

Gazetenin ilk baskısını 98 yıl önce bugün yaptığını anımsatan Coşkun, "İlk nüshası, 7 Mayıs 1924. Tam 98 yıl oldu. Bugün, bu asırlık çınarın 98'inci yılını kutluyoruz. Aynı güne denk geliyor, Cumhuriyet Vakfı'nın kendi malı olan bu binayı da bu vesile ile açıyoruz. Bina, gazetemizin Ankara Temsilciliği oluyor" dedi.

"MUSTAFA KEMAL, YUNUS NADİ'Yİ SEÇTİ"

Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"Atatürk, Cumhuriyet ilkelerini savunmak için bu gazeteyi kurdu. Saltanatçılara, Osmanlıcılara, şeriatçılara, halifecilere, gericilere... Bunlara karşı mücadele etmek için bir gazete kurmayı düşündü. Bunun için en doğru kişiyi de seçti. O sırada Yunus Nadi, Ankara'da, Anadolu'da 'Yeni Gün' adını taşıyan gazetesini çıkartmaktaydı. Yunus Nadi, aynı zamanda bir Kuvay-ı Milliyeci, Atatürk'ün çok yakını. O arada Cumhuriyet ilan edilmiş, ama İstanbul'da halifeciler, halifeliğin de kaldırılacağını hissediyorlar ve ciddi bir karşı duruş var. Bu karşı duruşa karşı Mustafa Kemal, Yunus Nadi'yi seçti, çıkarttı. Yunus Nadi'ye dedi ki 'Bunlarla mücadele etmemiz lazım, var mısın?' Tabii Yunus Nadi, içtenlikle 'Varım' dedi. ve gazetenin de adını Atatürk koydu. 'Cumhuriyet' olsun dedi."

"SUSTURMAK İSTEDİLER, SUSTURAMADILAR"

Gazetenin ilk baskısındaki Yunus Nadi'nin yazısının unutulmaması gerektiğini söyleyen Coşkun, "Ne diyor, 'Bu gazete, bir hükümet gazetesi değildir. Bu gazete, parti gazetesi değildir. Bu gazete, Cumhuriyet ilkelerini savunmanın gazetesidir.' İşte onu devam ettiriyoruz. Bu gazete, kendine özgü bir gazete bir başka benzeri yok. Susturmak istediler, susturamadılar. Kapatmak istediler, kapattılar, daha da filizlenerek çıktı. Bahçesine bomba attılar, yazarlarını tutukladılar. Gazete yılmadı. Onun en önemli yazarları, Uğur Mumcu'ları, Muammer Aksoy'ları, Bahriye Üçok'ları, İlhan Selçuk'ları şehit ettiler. Uğur Mumcu ne diyordu 'Ey halkım, unutma bizi.' Ama şimdi bu gazetenin mutfağında onu unutmayan yeni gençler var. Atatürk, bunu görseydi çok kıvanç duyardı" diye konuştu.