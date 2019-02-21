Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Gazetesi Davası: Avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde "Adalet Nöbeti" Tuttu

Cumhuriyet Gazetesi Davası: Avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde "Adalet Nöbeti" Tuttu

1 saat önce

İstanbul İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına verilen cezaları onamasının ardından avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde "adalet nöbeti" tuttu.

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İstanbul İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına verilen cezaları onamasının ardından avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde "adalet nöbeti" tuttu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:37 

Çağlayan Adliyesi, Dünya
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