Cumhuriyet Gazetesi Davası: Avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde "Adalet Nöbeti" Tuttu
1 saat önce
İstanbul İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına verilen cezaları onamasının ardından avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde "adalet nöbeti" tuttu.
İstanbul
İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına verilen cezaları onamasının ardından avukatlar, Çağlayan Adliyesi
'nde "adalet nöbeti" tuttu
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:37
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