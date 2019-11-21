Son Dakika Haberleri: CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMA (1)
Son Dakika Güncel CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMA (1) - Son Dakika

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMA (1)

7 saat önce

YARGITAY'da mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilen Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık bugün yeniden yargılanmaya başladı.

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA YENİDEN YARGILAMA (1), System.String[]
YARGITAY'da mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilen Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık bugün yeniden yargılanmaya başladı. Duruşma savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme başkanı sanıklara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanlarını soruyor.


- İstanbul
Akın Atalay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:18 Kaynak: DHA
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