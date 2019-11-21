Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar
Son Dakika Güncel Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar - Son Dakika

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar

6 saat önce

Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi.

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar, System.String[]

Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]