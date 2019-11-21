Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar
6 saat önce
Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.
(İHA)
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