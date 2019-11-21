Son Dakika › Güncel › Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılama (1) - Son Dakika
Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılama (1)
6 saat önce
YARGITAY'da mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilen Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık bugün yeniden yargılanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
YARGITAY'da mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilen Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık bugün yeniden yargılanmaya başladı. Duruşma savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme başkanı sanıklara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanlarını soruyor.
- İstanbul
Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız