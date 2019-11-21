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Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılamada karar (1)
6 saat önce
YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi
eski çalışanları Akın Atalay
, Orhan Erinç
, Murat Sabuncu
, Aydın Engin
'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul
27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Gürsel
'e beraat kararı verdi. Mahkeme, diğer 12 sanık hakkında ise bozma kararına direnilmesine hükmetti. 12 sanık hakkında eski cezalar verilmiş oldu. Mahkeme, eski kararında sanıklar hakkında 8 yıldan 2,5 yıla kadar değişen oranda hapis cezası vermişti.
- İstanbul
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