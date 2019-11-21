Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılamada karar (1)
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılamada karar (1) - Son Dakika

Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılamada karar (1)

6 saat önce

YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılamada karar (1), System.String[]
YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Gürsel'e beraat kararı verdi. Mahkeme, diğer 12 sanık hakkında ise bozma kararına direnilmesine hükmetti. 12 sanık hakkında eski cezalar verilmiş oldu. Mahkeme, eski kararında sanıklar hakkında 8 yıldan 2,5 yıla kadar değişen oranda hapis cezası vermişti.


- İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi, Aydın Engin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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