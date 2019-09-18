Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçesi tamamlandı
1 saat önce
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerin yargılandığı davaya ilişkin verdiği bozma kararının gerekçesi açıklandı.
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerin yargılandığı davaya ilişkin verdiği bozma kararının gerekçesi açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50
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