Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçesi tamamlandı
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Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçesi tamamlandı

1 saat önce

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerin yargılandığı davaya ilişkin verdiği bozma kararının gerekçesi açıklandı.

Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçesi tamamlandı, System.String[]

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerin yargılandığı davaya ilişkin verdiği bozma kararının gerekçesi açıklandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 
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