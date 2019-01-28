Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Eyüp İlçe Teşkilatı Binasına Bir Grup Saldırıda Bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Eyüp İlçe Teşkilatı Binasına Bir Grup Saldırıda Bulundu.

1 saat önce

IHAAW222210-ASA/28-01-2019- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüp İlçe Teşkilatı binasına bir grup saldırıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Eyüp İlçe Teşkilatı Binasına Bir Grup Saldırıda Bulundu., System.String[]
IHAAW222210-ASA/28-01-2019

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüp İlçe Teşkilatı binasına bir grup saldırıda bulundu. Olayda yaralananlar olduğu öğrenildi. 28.01.2019 22: 22: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Eyüp, Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa
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