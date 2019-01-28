Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Eyüp İlçe Teşkilatı Binasına Bir Grup Saldırıda Bulundu.
1 saat önce
IHAAW222210-ASA/28-01-2019- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüp İlçe Teşkilatı binasına bir grup saldırıda bulundu.
IHAAW222210-ASA/28-01-2019
- Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Eyüp
İlçe Teşkilatı binasına bir grup saldırıda bulundu. Olayda yaralananlar olduğu öğrenildi. 28.01.2019 22: 22: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı
CHP, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Son Dakika! CHP'den Aday Gösterilemeyen İsmin Taraftarları Parti Binasına Saldırdı! İlçe Başkanı ve Yöneticiler Hastaneye Kaldırıldı