CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Muş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Muş'ta konuştu Açıklaması

15.09.2022 17:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Muş'ta konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Meclis 1 Ekim'de açılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Meclis 1 Ekim'de açılıyor. 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde 6'lı masa ikinci turuna başlayacak. İkinci turda her şey çok farklı olacak." dedi.

Parti Meclis Üyesi Umut Akdoğan ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Gülsever ile Muş'a gelen Erkek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Muş, Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de çalışma yürüteceklerini belirtti.

Parti, Millet İttifakı ve 6'lı masa olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Erkek, şöyle konuştu:

"Demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi temin edeceğiz. Türkiye bu sistemle devam edemez. İlk seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır. Öncelikle vatandaşın ağır sorunlarını çözeceğiz. İlk haftada Meclis'ten çıkaracağımız yasa 'siyasi ahlak yasası' olacak. İlk imzalayacağımız kararname 'strateji ve planlama teşkilatı' hakkında olacak. Tarımda, sanayide ve eğitimde planlama olacak. Projelerimiz ve kadrolarımız hazır. Anayasal ve yasal çalışmalarımız tamamlandı."

"Meclis 1 Ekim'de açılıyor. 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde 6'lı masa ikinci turuna başlayacak. İkinci turda her şey çok farklı olacak." diyen Erkek, iktidarları döneminde ilk yapacakları işlerden birinin de "Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı"nı kurmak olduğunu kaydetti.

Teşkilatın kurucu devletlerinin Türkiye, Suriye, İran ve Irak olacağını aktaran Erkek, şöyle devam etti:

"Sonra diğer devletler de katılacak. Orta Doğu'da sorunlar çözülecekse buradaki devletler ve milletler çözecek. Bu çalışmaların hepsi yapılıyor. Seçim kararı alındığı gün Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye'nin kaynakları ve nitelikli genç nüfusu var. Hiç kimse etnik kimliği, inancı, mezhebi, düşüncesi ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilemez. Buna asla müsaade edilmeyecek. 85 milyon barış ve huzur içinde hep birlikte yaşayacağız."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Muş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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