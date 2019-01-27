Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 7. Sırayı Aldı.
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IHAAW141408-SIY/27-01-2019- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı.
IHAAW141408-SIY/27-01-2019
- Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 14: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
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