Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 7. Sırayı Aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 7. Sırayı Aldı.

47 dakika önce

IHAAW141408-SIY/27-01-2019- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 7. Sırayı Aldı., System.String[]
IHAAW141408-SIY/27-01-2019

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 14: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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