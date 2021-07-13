Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIAKA Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti. - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIAKA beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.

Belediye Başkanımız Barış AYHAN, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIAKA ve beraberindeki heyeti Belediye Başkanlığımız önünde karşıladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrası nazik ziyaretleri için Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin NAZLIAKA'ya teşekkürlerini ileten Belediye Başkanımız Barış AYHAN, Sinop'a özgü gemi maketi hediye etti.