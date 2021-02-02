Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremi sürüyor - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi içinde istifa dalgası devam ediyor. Yalova teşkilatında 350 kişi daha partisinden istifa etti. CHP, son dönemlerde tartışmaların merkezi durumunda. Öyle ki parti içindeki sorunlar saymakla bitmiyor. Bu duruma ilk tepki, kurucu ilkelerinden uzaklaştığı iddiasını dile getiren 3 milletvekilinden gelmişti.

CHP tarafından ilk açıklama ise parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.. Öztrak, 3 vekille birlikte Muharrem İnce'ye de

tepki gösterdi.

-İHA-