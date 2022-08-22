CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi
22.08.2022 17:14
Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bugünkü CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda karar çıkmadı. Özcan'ın dosyası 26 Eylül tarihinde gerçekleşecek Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi.
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22.08.2022 17:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi - Son Dakika