CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi - Son Dakika
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CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi

22.08.2022 17:14
CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bugünkü CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda karar çıkmadı. Özcan'ın dosyası 26 Eylül tarihinde gerçekleşecek Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi.

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CHP Ydk, Kesin İhracı İstenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kararını, 26 Eylül'de Görüşecek CHP Ydk, Kesin İhracı İstenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kararını, 26 Eylül'de Görüşecek CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek

Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi - Son Dakika
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