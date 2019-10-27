Cumhuriyet için yürüdüler

Sivas'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, kurum müdürleri, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları eşliğinde Kardeşler Tepesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda katılanlara su, simit ve çay ikram edildi.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençliğin çok çalışmasını, bu milletin değerlerini özümsemiş, zinde, aklı selim, kalbi selim gençlik olması gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin fazileti, erdemi için buradayız. Bu ülkede köylü çocuğu da şehirli de cumhuriyetin nimetinden en güzel şekilde istifade etmektedir." dedi.

Çalışan, hizmet eden, gayret gösteren, emek veren herkesin mutlaka cumhuriyetin faziletinden istifade ederek bir yerlere geleceğini dile getiren Ayhan, "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Ulu Önder Atatürk'ün bu sözüyle beraber bu ülkeye hizmet ederken şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, bedenlerini feda eden gazilerimize sağlık diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu sene Sivas Kongresi'nin 100. yılını her kesimin katılımıyla 100 yıl önceki ruhla, aynı coşkuyla kutladık. İnşallah bizler, Sivas Kongresi'nde alınan kararların arkasında durarak cumhuriyetimizi ve devletimizi ilelebet yaşatacağız." ifadelerini kullandı.