Cumhuriyet ile yas¸ıt "Ayın Tarihi" dergisi yeniden yayında - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin en uzun su¨reli yayınlarından biri olan "Ayın Tarihi" dergisini yeniden okuyucuyla buluşturuyor.



İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk sayısı Cumhuriyet'in ilanından önce Eylu¨l 1923'te yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisi, uzun bir su¨re Osmanlı Tu¨rkçesi ile yayımlandı.

1929'dan itibaren Latin

harfleriyle yayım hayatına devam eden derginin ulusal ve uluslararası gu¨ndeme ilişkin

tu¨m konuları etraflıca ele alması ve bu yönu¨yle yegane kaynak olması, geniş bir okuyucu

kitlesine ulaşmasını sağladı.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, böylesine köklu¨ bir yayını yeniden okuyucularıyla

buluşturmaktan bu¨yu¨k mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu gibi çalışmaların

geçmişten bugu¨ne taşınmasının, köklu¨ kurumların varlığını göstermesi açısından da son

derece değerli olduğunun altını çizen Altun, derginin aylık yayımlanacağını, söz konusu zaman diliminde Tu¨rkiye ve du¨nyada

yaşanan tu¨m önemli gelişmelerin "Ayın Tarihi" dergisinde detaylı şekilde

işleneceğini, böylelikle geleceğe bir tarihi vesika bırakılacağını kaydetti.

Fahrettin Altun, derginin, Eylu¨l 1923'teki ilk sayısında belirtilen amaçlara sadık kalacağını ancak teknik

açıdan gu¨nu¨n koşullarına ve gerçeklerine uygun olacağını aktardı.

"Dijital ortamda ulaşmak mümkün"

Derginin ilk sayısında okuyuculara seslenen Altun, "Ayın Tarihi dergisi Cumhuriyetimizle yaşıt. O gu¨nden bugu¨ne birçok gelişme yaşandı.

Ülkemizin yaşadığı tu¨m acı tecru¨beler, tu¨m olumlu gelişmeler, bu dergi vasıtasıyla tarihi

bir vesika haline geldi. Biz de dergiyi, gelişmiş tu¨m iletişim imkanlarını kullanarak ama

özu¨ne de sadık kalarak yeniden milletimizle buluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, derginin 1923'ten itibaren bu¨tu¨n sayılarının basılı olarak İletişim

Başkanlığı ku¨tu¨phanesinde araştırmacılar ve akademisyenler ile tarihe ilgi duyan herkesin

hizmetinde olduğunu belirterek, derginin 1947'den bugüne kadarki sayılarına

ise dijital ortamda İletişim Başkanlığının internet sayfasından ulaşmanın mu¨mku¨n

olduğunu bildirdi.

Yıllar sonra yayımlanan bu ilk sayıda "Kovid-19" salgınının hem ulusal hem de

uluslararası tu¨m boyutlarını, yaşanan gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yu¨ru¨tülen mu¨cadelenin her boyutunu kayıt altına aldıklarını aktaran Altun, derginin yeni yolculuğunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Koca ile söyleşi

"Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısı, Kovid-19 ile mu¨cadelenin devam ettiği bu su¨reçte "Yeni

Normal" başlıklı kapak ile çıktı.



Kovid-19 salgınının du¨nyadaki etkilerinin yanı sıra Tu¨rkiye'nin salgınla etkin ve çok

boyutlu mu¨cadelesinin ele alındığı dergide, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapılan söyleşi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgını su¨recindeki uluslararası

temaslarına yer verilen dergide, Tu¨rkiye ve du¨nyada ayın diğer gelişmeleri de masaya

yatırıldı.



Dergide, İletişim Başkanlığı tarafından yu¨ru¨tu¨len kamu diplomasisi faaliyetleri de

tanıtıldı.