Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet ile Yaşıt Olan 96'lık Nine, Yetkililerden Yardım Bekliyor

Cumhuriyet ile Yaşıt Olan 96'lık Nine, Yetkililerden Yardım Bekliyor

40 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, 1923 doğumlu Hatice Tarhan, hem Alzheimer hastası hem de hareket güçlüğü çekiyor.

Cumhuriyet ile Yaşıt Olan 96'lık Nine, Yetkililerden Yardım Bekliyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, 1923 doğumlu Hatice Tarhan, hem Alzheimer hastası hem de hareket güçlüğü çekiyor. Çocukları, annelerinin tedavi edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan 96 yaşındaki Hatice Tarhan kısa bir süre önce Alzheimer hastalığına yakalandı. Geçtiğimiz yıllarda da düşmesi sonucu yaşadığı kalça kemiği kırığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken Tarhan, tekerlekli sandalye üzerinde oturmaya başladı. Unutkanlığın baş gösterdiği Tarhan'ın çocukları, annelerine yardım edilmesini bekliyor. Tarhan'ın kızı Saliha İpek, annelerinin yürüyemediğini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. İpek, "Annem 96 yaşında. Yaşından dolayı ve daha önce yere düştüğü için kalçası ve belinden darbe aldı. Şu an tekerlekli sandalye de ancak durup oturabiliyor. Annem Alzheimer hastası, tüm bakımlarını biz yapıyoruz. Yatalak durumda. Ama yatağı ona uygun değil, çok rahatsız oluyor. İstiyoruz ki annemiz rahat etsin yaşlıdır. Yetkililerin annem için ona uygun yatak yardımında bulunmalarını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bağlar, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Yaşam
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