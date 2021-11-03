Cumhuriyet İlkokulu "Aile Tarihi ve Kültürü Öğeleri" sergisi açtı - Son Dakika

Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf öğrencive öğretmenlerinin hazırladı"Aile Tarihi ve Kültürü Öğeleri" sergisi açıldı.Açılışı Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş,Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık,Yunusemre Cumhuriyet İlkokuluöğretmenleri Levent Kurban, Nuray Ördekçi, Rabia Akan, Dilek Çalık, Harun Bartu ve öğrencilerkatıldı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık Aile Tarihi ve Kültürü Öğeleri sergisinin Tarihimize ışık tutmak açısından önemli olduğunu söyledi ve baştaYunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş olmak üzere açılışta ve serginin hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Sergi açılışında kısa bir açıklama yapanAile Tarihi ve Kültürü Öğeleri sergisi sorumlusuöğretmen Dilek Çalık, evlerde bulunan tarihi nesneleri gün yüzüne çıkarmak, öğrencilere bu tarihinesneleri hikayesianlatmak olduğunu söyledi.Öğretmen Dilek Çalık sözlerine şöyle devam etti;

"Öğrenci velilerimizden ilgilerindendolayı teşekkür ediyorum. 300 çeşitten fazla tarihi nesneleri toplamayı başardık. 100 ve 120 yıllık elimizde ürünlervar. Bu ürünler aileler tarafından titizlikle saklanmış, bugün bizdeöğrencilerimize bu ürünleri tanıtıyoruz. Hikayeleri varsa hikayelerini kullanım alanlarını öğrencilerimize aktarıyoruz. Örnek verecek olursaksergimizdeseccademizvar nesilden nesile aktarılmış ve 5 kuşaktıraktarılıyor. Burada bu ve bunun gibi hikayesi olan ürünlerimizi sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray DemirtaşAile Tarihi ve Kültürü Öğeleri sergisi önemine vurgu yaptı. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş şöyle dedi;

"Velilerimiz ile okullarımız bütünleşiyorsa sahadan bu tür kültür varlıklarını almak mümkün 100 ve 120 yıllık ürünleri ortaya çıkarmak büyük başarı. Cumhuriyet ilkokulumuz veliler ile diyalog yaparak bu ürünleri topladı. Bunların ortaya çıkarılmasında öğrenci, öğretmen,veli ve okul idaremiz beraber çalışmıştır . Biz okulvelive çevrenin bütünleşmesini burada görüyoruz. Okulveli ve çevre bütünleşirse ortaya bu şekilde çok güzel eserler çıkıyor. Tarihimize kültürümüze ışık tutmuş oluyoruz. Tüm emeği geçenlereteşekkür ederim" şeklinde konuştu.