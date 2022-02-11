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"Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı" için fikirler yarışacak - Son Dakika

"Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı" için fikirler yarışacak

11.02.2022 11:33
"Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı" için fikirler yarışacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Çaldağ Tepesi'ne yapılacak "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı" için fikir yarışması düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Çaldağ Tepesi'ne yapılacak " Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı" için fikir yarışması düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek "2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması"na başvurular, 14 Şubat'ta başlayacak.

Yarışma sonucu belirlenen eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 1919'da Ankara'da ilk karşılandığı yer olarak bilinen Dikmen'deki Çaldağ Tepesi'ne yapılacak.

Dünyanın her yerinden başvurunun kabul edileceği yarışmanın şartnamesiyle ilgili detaylara "yarismayla.ankara.bel.tr" internet sitesinden ulaşabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin projelerini, 1 Haziran saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışmanın jürisi, 18 Mart'ta projeleri değerlendirmeye başlayacak.

Mimar, heykeltıraş, şehir plancısı ve peyzaj mimarı meslek guruplarından oluşan ekiplerden hazırlayacakları proje ile birinci olana 200 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 80 bin lira para ödülü verilecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Çaldağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı' için fikirler yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı" için fikirler yarışacak - Son Dakika
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