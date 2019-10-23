Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı
Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı

Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı

27 dakika önce

Beykoz'da, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü anısına özel yapılacak Türk Bayrağında 240 bin cam parça cam kullanılacak.

Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı, System.String[]

Beykoz'da, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü anısına özel yapılacak Türk Bayrağında 240 bin cam parça cam kullanılacak.

Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçeye özgü cam sanatıyla "Dünyanın En Büyük Parça Cam Mozaiğinden Oluşan Türk Bayrağı" projesinin yapımına başlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan çadırda, Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ilk parçayı koyduğu bayrak, 6 metre boyunda 4 metre eninde olacak.

29 Ekim'de son parçaların konulmasıyla tamamlanması planlanan cam mozaik şeklinde dizayn edilecek Türk Bayrağına katkı sunan vatandaşlara da sertifika verilecek.

Beykoz Belediye Başkan Murat Aydın, "Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünde, kaynağını milletimizin bağımsızlık sevdasından alan bayrak sevgimizi ilçemize yaraşır cam sanatıyla taçlandırıyoruz. İlçe sakinlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz yapımına katkı verdikleri eserle Cumhuriyetin 96. yılında bir kez daha bayrak sevgisiyle kenetlenecek." dedi.

Beykoz, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:42 Kaynak: AA
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