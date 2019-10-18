Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Çankaya'da bir hafta boyunca kutlanacak
Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Çankaya'da bir hafta boyunca kutlanacak

Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Çankaya'da bir hafta boyunca kutlanacak

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılını düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak.

Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Çankaya'da bir hafta boyunca kutlanacak, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılını düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Çankaya Belediyesi, bu yıl ayrıca ilk kez "Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenleyecek.


Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Çankaya Cumhuriyet Konferansları" ile başlayacak kutlama haftasında Çankaya Belediyesi, 26 Ekim'de "Cumhuriyetin Düşündürdükleri" başlığı altında Gazeteciler Çiğdem Toker ve Murat Yetkin ile eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i konuk edecek. 27 Ekim saat 13.00'de ise "Cumhuriyetin Tarihsel Birikimi" konulu konferansta Tarihçi İlber Ortaylı'yı, saat 17.00'de "Türkiye Cumhuriyeti'nin Güncel Soru ve Sorunları" konulu konferansta Fikret Bila, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'i Çankayalılarla buluşturacak.


Çankaya Belediyesi, hafta olarak kutlayacağı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez "Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü" töreni düzenleyecek. Törende Altan Öymen'e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, Sözcü gazetesine, Cumhuriyet gazetesine, Dil Derneğine ödül takdim edilecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Altan Öymen, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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