Cumhuriyet'in 97'nci yılı için koştu - Son Dakika

Cumhuriyet'in 97'nci yılı için koştu
29.10.2020 17:50
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 37 yıldır maraton koşularına katılan Hasan Parlas (70), Cumhuriyet'in 97'nci yıldönümü için 19 kilometre koştu.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 37 yıldır maraton koşularına katılan Hasan Parlas (70), Cumhuriyet'in 97'nci yıldönümü için 19 kilometre koştu.
Şu ana kadar katıldığı ulusal ve uluslararası 100 maratona, 100'den fazla madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşayan orman müdürlüğünden emekli Hasan Parlas, Cumhuriyet Bayramı anısına koştu. Altınova'dan Ayvalık'a kadar 19 kilometrelik koşusunu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlayan Parlas'a, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşlik etti.Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı için koştuğunu söyleyen Hasan Parlas, "Ayvalık ile Altınova arasında 5 yıldır, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda koşuyorum. Büyük önder Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.
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