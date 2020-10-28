Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tüm yurtta Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü çeşitlik etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinlikler kapsamında Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı anısına Elazığ'da Keban Barajı'na 970 bin adet balık yavrusu bırakılması' töreni düzenlendi. Vali Erkaya Yırık ve DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın da katıldığı törende, 97 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı. Düzenlenen farkındalık etkinliğinde mevcut balık tür çeşitliliğinin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik ge bayramı dolayısıyla düzenlenen farkındalık programla mevcut balık tür çeşitliliğinin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın gölden faydalanmasına katkı sağlanması amaçlandığı bildirildi.

Keban Barajı'nın alabalık üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, " Cumhuriyetimizin 97'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında DSİ'mizin Keban Barajına 970 bin sazan yavru balık bırakma faaliyetinde hep beraberiz. Bu vesile ile cumhuriyetimizin 97'nci yılını tebrik ediyorum. Elazığ topraklarıyla, üretimiyle bir çok üretim faaliyetinde ülkemizde önemli sıralarda. Alabalık üretiminde de şuanda Türkiye'de birinci durumdadır. Geçtiğimiz aylarda Sivrice'de Hazar Gölü'ne yavru balık bırakma işlemi yapmıştık. Bugün de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Keban Barajına yavru balıkları bırakma faaliyeti gerçekleştiriliyor. Eğer bakarsanız bağ olur, ekerseniz biçersiniz. Bu kapsamda bu faaliyet inşallah bundan sonraki süreçte burada balıkçılıkla hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlayacak. 1975 yılında faaliyete başlayan ve Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci en büyük hidroelektrik santrali olarak inşallah elektrik üretiminde göstermiş olduğu bu önemli etkiyi balık üretimi ile meşgul olan vatandaşlarımızın üretimlerine bereket getirecek" dedi.

"2020 yılı içinde toplamda 2 milyon 600 bin adet yavru balık bırakılmış olacaktır"

Balık yavrusu bırakılan Keban Barajı hakkında istatistiksel veriler paylaşan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ise bugüne kadar Elazığ ilindeki depolama tesislerine toplamda 62 milyon adet balık yavrusu bırakıldığını anımsatarak "Cumhuriyetimizin 97. Yılı Anısına Keban Barajına DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Keban Balık Üretim İstasyonunda üretilen 970 bin adet balık yavrusu bırakıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk en büyük hidroelektrik enerji barajı olan Keban Barajı Gölüne 2020 yılı içinde toplamda 2 milyon 600 bin adet yavru balığı bırakılmış olacaktır. Baraj, yapıldığı yıllarda ülkemizin en büyük barajı olup, bugün itibariyle hizmete alınan tesisler içerisinde Atatürk Barajından sonra ikinci büyük barajıdır. Temelden 210 metre yüksekliğinde, yaklaşık 17 milyon metre küp gövde dolgu hacmine ve 31 milyar metre küp rezervuar hacmine haiz olup, yılda 6 milyar Kilovatsaat enerji üretim potansiyeli olan Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biridir. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 1976 yılında faaliyete başlayan DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne ait Keban Barajı Su Ürünleri tesislerimizde, 2020 yılına kadar, 118 milyon 680 bin adet kültür sazanı, 21 milyon 556 bin adet gökkuşağı alabalığı, 2 milyon 151 bin adet ot sazanı, 60 bin adet gümüşü sazanı, 39 bin 458 adet yayın balığı olmak üzere toplamda 142 milyon 486 bin 458 Adet yavru balık üretilmiştir"diye konuştu.

Dündar, ayrıca üretimi gerçekleştirilen balık türlerinin Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan toplam 66 baraj gölünün, 38 DSİ göletinin ve 87 adet diğer göletler ile doğal gölün balıklandırılmasında kullanıldığını belirtti.

Törene, Vali Erkaya Yırık ve DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Keban İlçesi Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile personeller katıldı.