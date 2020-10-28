Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı

28.10.2020 17:57

Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı Elazığ'da Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tüm yurtta Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü çeşitlik etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinlikler kapsamında Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı anısına Elazığ'da Keban Barajı'na 970 bin adet balık yavrusu bırakılması' töreni düzenlendi. Vali Erkaya Yırık ve DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın da katıldığı törende, 97 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı. Düzenlenen farkındalık etkinliğinde mevcut balık tür çeşitliliğinin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik ge bayramı dolayısıyla düzenlenen farkındalık programla mevcut balık tür çeşitliliğinin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın gölden faydalanmasına katkı sağlanması amaçlandığı bildirildi.

Keban Barajı'nın alabalık üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, " Cumhuriyetimizin 97'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında DSİ'mizin Keban Barajına 970 bin sazan yavru balık bırakma faaliyetinde hep beraberiz. Bu vesile ile cumhuriyetimizin 97'nci yılını tebrik ediyorum. Elazığ topraklarıyla, üretimiyle bir çok üretim faaliyetinde ülkemizde önemli sıralarda. Alabalık üretiminde de şuanda Türkiye'de birinci durumdadır. Geçtiğimiz aylarda Sivrice'de Hazar Gölü'ne yavru balık bırakma işlemi yapmıştık. Bugün de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Keban Barajına yavru balıkları bırakma faaliyeti gerçekleştiriliyor. Eğer bakarsanız bağ olur, ekerseniz biçersiniz. Bu kapsamda bu faaliyet inşallah bundan sonraki süreçte burada balıkçılıkla hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlayacak. 1975 yılında faaliyete başlayan ve Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci en büyük hidroelektrik santrali olarak inşallah elektrik üretiminde göstermiş olduğu bu önemli etkiyi balık üretimi ile meşgul olan vatandaşlarımızın üretimlerine bereket getirecek" dedi.

"2020 yılı içinde toplamda 2 milyon 600 bin adet yavru balık bırakılmış olacaktır"

Balık yavrusu bırakılan Keban Barajı hakkında istatistiksel veriler paylaşan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ise bugüne kadar Elazığ ilindeki depolama tesislerine toplamda 62 milyon adet balık yavrusu bırakıldığını anımsatarak "Cumhuriyetimizin 97. Yılı Anısına Keban Barajına DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Keban Balık Üretim İstasyonunda üretilen 970 bin adet balık yavrusu bırakıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk en büyük hidroelektrik enerji barajı olan Keban Barajı Gölüne 2020 yılı içinde toplamda 2 milyon 600 bin adet yavru balığı bırakılmış olacaktır. Baraj, yapıldığı yıllarda ülkemizin en büyük barajı olup, bugün itibariyle hizmete alınan tesisler içerisinde Atatürk Barajından sonra ikinci büyük barajıdır. Temelden 210 metre yüksekliğinde, yaklaşık 17 milyon metre küp gövde dolgu hacmine ve 31 milyar metre küp rezervuar hacmine haiz olup, yılda 6 milyar Kilovatsaat enerji üretim potansiyeli olan Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biridir. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 1976 yılında faaliyete başlayan DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne ait Keban Barajı Su Ürünleri tesislerimizde, 2020 yılına kadar, 118 milyon 680 bin adet kültür sazanı, 21 milyon 556 bin adet gökkuşağı alabalığı, 2 milyon 151 bin adet ot sazanı, 60 bin adet gümüşü sazanı, 39 bin 458 adet yayın balığı olmak üzere toplamda 142 milyon 486 bin 458 Adet yavru balık üretilmiştir"diye konuştu.

Dündar, ayrıca üretimi gerçekleştirilen balık türlerinin Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan toplam 66 baraj gölünün, 38 DSİ göletinin ve 87 adet diğer göletler ile doğal gölün balıklandırılmasında kullanıldığını belirtti.

Törene, Vali Erkaya Yırık ve DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Keban İlçesi Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile personeller katıldı.

Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı

Cumhuriyet, Elazığ, Balık, Keban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Evlilik vaadiyle dolandırılan yaşlı adamın tüm birikimi bir çırpıda gitti Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş
Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu         
18:47
Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi         
18:01
Demba Ba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Avrupa'nın anlattığıyla benim gördüğüm aynı değil Demba Ba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Avrupa'nın anlattığıyla benim gördüğüm aynı değil         
17:29
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Orman yangınında tahliye edilen fabrikanın önünde otomobiliyle hortuma kapılan kadının beli kırıldı Orman yangınında tahliye edilen fabrikanın önünde otomobiliyle hortuma kapılan kadının beli kırıldı         
16:23
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım         
10:27
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 18:58:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajına 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei